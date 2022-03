F1, Hulkenberg: "Io di nuovo al posto di Vettel? La decisione sarà presa domani"

ROMA - Sebastian Vettel non risulta ancora negativo al Covid e per Nico Hulkenberg si apre la possibilità concreta di correre anche il Gran Premio dell'Arabia Saudita. A Jeddah, potrebbe dunque ancora non esserci il tedesco ex Ferrari. "Sono in Inghilterra e passo tutto il giorno al simulatore per conoscere il circuito. Mercoledì volerò in Arabia Saudita e la decisione sarà probabilmente presa giovedì. Mi sto preparando per ogni evenienza", ha infatti detto Hulkenberg all'emittente tedesca "ServusTV".