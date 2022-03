F1, Verstappen: "Dalla macchina mi aspettavo di più"

ROMA - L'incubo del Bahrain è ancora neglio occhi di Max Verstappen. L'asso della Red Bull, che ha assistito inerme anche al testacoda di Sergio Perez, ha finora incassato zero punti e solo delusioni. L'iridato in Formula 1 ha parlato così oggi in conferenza stampa prima del Gran Premio dell'Arabia Saudita: "I problemi riscontrati in gara non li abbiamo avuti nei test. Ritirare tre macchine è qualcosa di negativo e non servono giri di parole. Se vogliamo lottare per il titolo non può succedere ancora. Abbiamo imparato qualcosa, ma dalla macchina mi aspettavo di più".