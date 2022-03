Morte Max Mosley, l'ipotesi dall'Inghilterra: l'ex boss della F1 si suicidò

ROMA - Arrivano in queste ore dall'Inghilterra delle novità sulla scomparsa di Max Mosley, deceduto nel maggio 2021. Secondo quanto riportato dal Daily Mail l'ex boss di F1 si sarebbe suicidato sparandosi in testa con un fucile da caccia dopo aver appreso di aver un cancro alla prostata terminale che gli lasciava solo poche settimane di vita. A confutare la tesi la scritta "non entrare, chiama la polizia" trovata da un vicino e la sua governante sulla porta della camera da letto.