F1: Verstappen in corsa per il 'Laureus World Sportsman of the Year', si vota oggi

ROMA - Tra le nomine del 'Laureus World Sportsman of the Year' 2022 c'è anche quella di Max Verstappen. I premi dell'associazione sportiva inglese, istituiti nel 2000, saranno assegnati oggi, con il campione del mondo in carica per la Formula 1 che deve però vedersela con sportivi di primissimo piano, come Robert Lewandowski , Novak Djokovic , la stella del football americano Tom Brady , Caeleb Dressel per il nuoto USA e Eliud Kipchoge (maratoneta etiope). Verstappen deve così superare questa concorrenza per aggiungere l'ennesimo riconoscimento a un 2021 da incorniciare.

Sfuma il premio per Mercedes

La cavalcata di Verstappen e la sua Red Bull ha illuminato la stagione 2021 della Formula 1, che ha visto cadere all'ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi l'impero di Lewis Hamilton. Un duello che si è rinnovato a ogni tappa del calendario scorso e che ha determinato una delle annate più entusiasmanti del motorsport a quattro ruote. Anche nella seconda gara di questo 2022, quella in Arabia Saudita, Verstappen ha lasciato la sua firma, seppur dopo il ritiro improvviso in Bahrain. Non ce la fa invece la Mercedes, candidata a "Laureus World Team of the Year" e battuta dall'Argentina campione in Copa America con Messi e compagni. Se davvero però l'olandese mettesse le mani su questo premio, allora sarebbe una certificazione anche per tutto il Circus, che nel 2021 ha toccato quote di tensione sportiva da cardiopalma.