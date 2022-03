F1, Vettel è guarito dal Covid: sarà in Australia al fianco di Stroll

ROMA - L'Aston Martin annuncia la guarigione dal Covid di Sebastian Vettel. " Siamo lieti di confermare che è ora pronto per gareggiare e quindi si schiererà al fianco di Lance Stroll a Melbourne per dare il via alla sua stagione 2022 di Formula 1 nel Gran Premio d'Australia". Il tedesco era stato infatti sostituito da Niko Hulkenberg nelle gare del Bahrain e dell'Arabia Saudita, ma la AMR22 in pista arranca e l'ex Ferrari ai microfoni ufficiali del Circus ha detto: "L'auto esige una guida diversa. Sto sperimentando vari stili di guida , ma allo stesso modo stiamo cercando di sistemare alcuni problemi".

Anche Lance Stroll non ha infatti brillato nelle prime due tappe della Formula 1. Il canadesè è ancora a quota zero punti in classifica, il che mette in evidenza la poca competitività mostrata finora dalla Aston Martin. "C'è ancora molto da fare - ha aggiunto Vettel - e tutti lavorano a pieno regime per raggiungere i risultati prefissati. Davanti a noi c'è ora una montagna molto, molto ripida e alta da scalare. Il che è stimolante e penso sia una sfida eccitante. I tecnici sono convinti di raggiungere il nostro picco di prestazioni un giorno".