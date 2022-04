F1, Marko: "Leclerc il numero uno in Ferrari. La Rossa è alla nostra altezza"

ROMA - Red Bull e Ferrari infiammano la Formula 1 . Max Verstappen e Charles Leclerc si sono ripetutamente avvicendati alla guida dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita, con Checo Perez e Carlos Sainz a battagliare per il podio per un duello al vertice entusiasmante. È il monegasco della Rossa a mostrarsi più a suo agio sulla F1-75 , aspetto che il consulente della Red Bull, Helmut Marko, sottolinea all'emittente austriaca "ServusTV": "L'anno scorso Sainz ha battuto Leclerc, ma quest’anno Charles è forma smagliante . Ciò sta a significare che non si può aspettare un aiuto dallo spagnolo. La loro situazione è la stessa che abbiamo noi, con un certo numero uno all’interno del box. Ma la Ferrari è ai nostri livelli ”.

Verso Melbourne

Per il prossimo round di questo spettacolare inizio di stagione si dovrà però aspettare il prossimo fine settimana, quando il Circus farà tappa a Melbourne per il Gran Premio d'Australia. Le scuderie hanno dunque poco meno di una settimana per correggere i propri difetti. Per la Red Bull questo potrebbe tradursi in un miglioramento nei cambi di direzione, mentre per il Cavallino ci si concentrerà soprattutto sulla velocità massima sul rettilineo. A Maranello ci si aspetta che venga aperta una riflessione su questo punto, sul quale la Red Bull ha mostrato di essere superiore, specie nel circuito di Jeddah.