GT World Challenge Imola 2022: vince la vettura WRT #32, 17° Rossi

IMOLA - La tappa di Imola del GT World Challenge Europe vede trionfare la vettura numero 32 del team WRT. Il terzetto formato da Dries Vanthoor, Charles Weerts e Kelvin van der Linde trionfa al volante della Audi R8 LMS. Secondo posto per l'Akkodis ASP #88 con la Mercedes-AMG GT3. Per Valentino Rossi è diciassettesimo posto al debutto nella sua nuova avventura, con l'Audi R8 numero 46 del team WRT, assieme ai compagni Frederic Vervisch e Nico Muller. Il prossimo appuntamento è in programma a maggio a Brands Hatch, per il primo round sprint.