F1, Brown: "Ecco la mia proposta per il nuovo calendario"

Alla ricerca di un equilibrio

La Formula 1 è uno sport che si sta ritagliando una fetta di interessi commerciali importante. L'espansione verso i paesi emergenti sulla scena finanziaria e politica è evidente, ma il rischio - sempre dietro l'angolo - è di esagerare. I viaggi transcontinentali mettono a dura prova team e piloti, mentre la logistica è sempre più sotto stress, soprattutto per quanto riguarda le tappe ravvicinate e in posti geograficamente molto lontani. Dopo l'ingresso del Gran Premio di Las Vegas, è tempo di rinnovo per i circuiti storici della Formula 1: molti sono infatti in scadenza e cercano dalla FIA un prezzo di favore per essere riconfermati.