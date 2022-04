F1, Gp d'Australia avanti come previsto: DHL evita i ritardi di consegna

ROMA - Il programma del Gran Premio d'Australia era a rischio per ritardi nella consegna dei pacchetti. Dalle ricostruzioni del portale "Autosport" emerge infatti come la nave cargo che trasportava i materiali tecnici di tre team fosse in ritardo per più di sette giorni . Crucuale sarebbe stato in questo senso l'intervento di DHL, partner del Circus per la logistica, che avrebbe messo su un aereo il tutto, facendolo arrivare per tempo a Melbourne. È stato Paul Fowler, vicepresidente responsabile della logistica del motorsport di DHL, a recarsi al porto di Singapore per risolvere di persona la faccenda.

Il commento di Fowler

Un rischio questo per la Formula 1 che il Motomondiale invece ha già sperimentato in Argentina. Fowler traduce in cifre le difficoltà logistiche che il motorsport sta affrontando, disagi che sembrano collegati al conflitto in Ucraina, il rialzo dei carburanti e delle materie prime: "Tutte le squadre hanno cinque o sei set di kit da spedire in giro per il mondo per l’allestimento dei box ai Gran Premi. Quindi, tutto quello che vedete nel paddock è tutto materiale trasportato via mare. In corso c'è una sorta di guerra dei prezzi: prima dall’Europa all’Asia e viceversa si pagavano circa 900 dollari per container, ma il prezzo è schizzato a circa 20.000 dollari".