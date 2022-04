F1, l'affondo di Mazepin: "Cancel culture contro la Russia"

ROMA - Dopo esser stato licenziato dalla Haas, Nikita Mazepin non si arrende. BBC News lo ha intervistato e il figlio dell'oligarca Dmitry Mazepin, proprietario dell'Uralkali, ha detto: "Sono contro queste misure. Forse questo non è il momento giusto per sottolineare certe cose ma, se guardiamo la situazione nel complesso, quello che sta accadendo agli atleti russi è una forma di cancel culture contro il mio Paese", le sue parole. Mazepin ha infatti fondato l'associazione "We Compete As One", per sostenere gli atleti russi colpiti dai provvedimenti del Comitato Olimpico internazionale.