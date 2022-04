F1, Gp Australia: Norris guida le terze libere, Leclerc 2°

MELBOURNE - È Lando Norris a chiudere davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere nel Gran Premio d'Australia di Formula 1. Acuto importante del pilota della McLaren, fin qui protagonista di un avvio di campionato non esaltante, che firma il tempo di 1:19.117. A seguire, tre vetture diverse, in una sessione assolutamente equilibrata: in appena un decimo e mezzo, infatti, seguono Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull) e Fernando Alonso (Alpine). Quinto Carlos Sainz, mentre Max Verstappen è settimo davanti a Lewis Hamilton. La sessione è terminata con un paio di minuti di anticipo a causa di una bandiera rossa per l'uscita di pista di Lance Stroll, terminato contro le barriere, così come era successo a Sebastian Vettel nella prima parte di sessione. Alle 8:00 scattano le qualifiche che assegnano la pole position.