F1, pole di Leclerc a Melbourne: "In Q3 ho trovato il giro perfetto"

MELBOURNE - Il Gran Premio d'Australia vede una clamorosa pole position di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha infatti trovato il giro perfetto proprio all'ultimo tentativo, scalzando Max Verstappen nella classifica dei tempi. Si conclude così l'avvicinamento alla gara di domani con un risultato eccellente, dopo risultati altalenanti dalle precedenti prove libere. E su questo punto si è espresso Leclerc nell'intervista post qualifica, dichiarando: "È stato un bel giro, questa è una pista su cui ho sempre sofferto, forse non mi si addice come caratteristiche. Abbiamo lavorato molto, abbiamo anche pasticciato un po’ nelle libere, non sono mai riuscito a mettere insieme un gran giro, invece in Q3 ce l’ho fatta".