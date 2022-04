F1, pole di Leclerc in Australia confermata dopo l'investigazione

MELBOURNE - I tifosi della Ferrari possono tirare un sospiro di sollievo. Charles Leclerc, infatti, si è visto confermare la propria pole position maturata in qualifica e partirà dalla prima posizione nella gara di domani, valida per il Gran Premio d'Australia, davanti a Max Verstappen. Il pilota monegasco era stato convocato dagli steward per aver guidato troppo lentamente in un giro di rientro ai box. In realtà, come riporta la FIA nella decisione ufficiale, il giro di Leclerc doveva essere di "cool down", di raffreddamento prima di partire per un nuovo giro lanciato, il quale non è soggetto a limiti temporali. Inoltre, il tempo sul giro di Leclerc è aumentato anche per l'ingente traffico, che ha costretto il ferrarista ad assicurarsi di non essere d'intralcio; da lì, la decisione di rientrare ai box.