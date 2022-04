F1, Leclerc vince in Australia: "Ferrari fortissima, continuiamo così"

MELBOURNE - Il terzo appuntamento del mondiale di Formula 1, nel Gran Premio d'Australia, vede ancora Charles Leclerc grande protagonista. Il pilota della Ferrari ha condotto la gara dall'inizio alla fine, chiudendo davanti a Sergio Perez e George Russell dopo il clamoroso ritiro di Max Verstappen. "In Formula 1 è la prima vittoria in un cui abbiamo potuto controllare il vantaggio, che macchina che avevamo!", esclama Leclerc subito dopo la gara. Per poi aggiungere, sulla classifica piloti che lo vede con un ampio margine su Russell e sullo stesso Verstappen: "Chiaramente siamo solo alla terza gara, ma sinceramente abbiamo una macchina fortissima e molto affidabile. Per ora siamo sempre stati lì, speriamo di continuare. Se ce la faremo, ovviamente avremo la possibilità di vincere il campionato. E questo fa sorridere, dopo le ultime annate difficili per me e per la scuderia" le parole del monegasco.