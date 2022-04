F1, Gp Australia: la classifica piloti aggiornata

MELBOURNE - Secondo ritiro in tre gare per Max Verstappen, che vede scappare in classifica Charles Leclerc. È questo il responso del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale F1. Il monegasco della Ferrari a Melbourne ha ottenuto la seconda vittoria stagionale e sale a 71 punti, a +46 sul rivale della Red Bull, ancora out a causa di un guasto al motore. A salire al secondo posto è quindi George Russell, terzo in Australia e a quota 37, a +4 su Carlos Sainz, uscita di pista nel secondo giro. Di seguito, quindi, la classifica piloti.