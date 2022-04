F1, diretta tv Gp Emilia Romagna: orari e programmazione

ROMA - La Formula 1 scende in pista per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, quarto appuntamento stagionale. Si arriva alla tappa di Imola con la Ferrari al comando delle classifiche piloti (con Charles Leclerc) e costruttori. Sul circuito emiliano andrà in scena anche la prima sprint della stagione. Si parte venerdì 22 aprile con le prove libere 1 alle 13:30, mentre alle ore 17 si svolgeranno le qualifiche che decreteranno la griglia per la sprint. Sabato si comincia con le prove libere 2 alle 12:30 con la sprint prevista alle 16:30. L'appuntamento con la gara è fissata domenica 24 aprile alle ore 15.