F1, GP Emilia Romagna: la classifica piloti aggiornata dopo la sprint race

IMOLA - Il nuovo formato della sprint race, andata in scena per la prima volta in questa stagione a Imola, ha assegnato punti importanti in chiave classifica piloti. Max Verstappen si prende 8 punti e supera Hamilton, mentre Carlos Sainz si riprende la seconda posizione in classifica, guidata saldamente da Charles Leclerc, che si è aggiudicato 7 punti. Il monegasco era partito bene, prendendosi la prima posizione, ma ha poi sofferto il degrado gomme negli ultimi cinque giri.