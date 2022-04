F1, Verstappen: "Brutta partenza, ma ero veloce"

IMOLA - A Imola è andata in scena la prima sprint race della stagione, che ha visto la vittoria di Max Verstappen. Prosegue, quindi, al meglio il weekend del GP di Emilia Romagna per il pilota della Red Bull, che, dopo la pole del venerdì, ha dovuto rimediare ad una partenza pessima vincendo nel finale il corpo a corpo con Charles Leclerc forte di una migliore condizione degli pneumatici. “La mia partenza non è stata buona, c’è voluto tempo per mettere pressione ma credo che abbiamo gestito meglio le gomme. Abbiamo fatto una bella lotta alla curva 2 quando sono riuscito ad entrare in zona DRS e abbiamo spinto. Ero veloce”, le parole dell'olandese ai microfoni di Sky Sport.