F1, Rosberg: "Wolff sta mentendo a Hamilton, la colpa non è solo della macchina"

ROMA - Nico Rosberg, ex pilota Mercedes e campione del mondo nel 2016, non è d'accordo con Toto Wolff. Il tedesco, intervistato da "Sky Sport F1", non crede che sia un problema di assetto e afferma: "Toto Wolff sta facendo un gioco psicologico, il che è molto intelligente da parte sua. Ovvero, la Mercedes si sta prendendo la colpa, cercando di sostenere Lewis e rincuorandolo. Gli si dice ‘Ehi Lewis, non dipende da te, ma da noi’. Ma questa non è proprio la verità. Non dimentichiamo che Russell è arrivato quarto con quella stessa macchina".