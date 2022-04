F1, FIA: "Più Sprint nel 2023? Stiamo ancora valutando"

ROMA - La FIA ha reso noto che non è ancora stata presa una decisione su un eventuale aumento delle prove Sprint nel corso della stagione 2023 di Formula 1. La prima delle tre in programma quest'anno si è già svolta a Imola, mentre le successive andranno in scena in Austria e in Brasile. La Federazione spiega che "la Formula 1 e i team hanno accolto con favore l'estensione a sei eventi sprint per la stagione 2023, che si correranno con lo stesso formato del 2022" ma che la FIA sta ancora valutando "l'impatto di questa proposta sulle sue operazioni a terra e sul personale".