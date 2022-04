F1, Vettel: "Non ho ancora deciso il mio futuro"

ROMA - Sebastian Vettel ha parlato così del suo futuro in un'intervista a "Bild", lasciando intendere di non aver ancora deciso cosa fare al termine della stagione in corso in Formula 1. L'ex Ferrari ha iniziato in ritardo la sua seconda stagione in Aston Martin, avendo saltato i Gp in Bahrain e Arabia Saudita, e dopo quattro gare (di cui due sole disputate) è quattordicesimo in classifica piloti. "Sono ancora qui, enon ho preso una decisione, dipende da quanto sarà competitiva la macchina, come andranno le gare e come si svilupperà la squadra - ha detto -. Non sto mentendo sul mio futuro, me ne sto occupando e ho molte idee a riguardo".