GT World Challenge, gara-1 Brands Hatch: Valentino Rossi chiude tredicesimo

ROMA - E' tredicesimo posto per Valentino Rossi in gara-1 a Brands Hatch, nella prima sprint della stagione nel GT World Challenge Europe. Il Dottore, alla guida dell'Audi del team Wrt insieme a Frederic Vervisch, parte dalla diciassettesima posizione in griglia e chiude la prima gara in tredicesima piazza, cominciando in maniera positiva la giornata di domenica che si concluderà con gara-2 in programma alle ore 17:45. Rossi quindi si migliora rispetto al 17° posto ottenuto nella gara di Imola, che però si svolgeva con il format della prova su tre ore. La gara è stata vinta dalla Ferrari 488 del team AF Corse, guidata da Ulysse De Pauw e Pierre Alexandre Jean.