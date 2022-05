F1, Verstappen: "Negli USA il nostro sport è sempre più popolare"

ROMA - Max Verstappen ha parlato in vista del Gran Premio di Miami, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. L'olandese della Red Bull, vincitore a Imola due settimane fa, proverà a ripetersi per avvicinarsi ulteriormente a Charles Leclerc in classifica piloti. "Penso che questo fine settimana sarà davvero pazzesco - ha detto -. Non vedo l’ora di correre a Miami, ho guidato la pista al simulatore, ci siamo esercitati e preparati il più possibile senza visitare davvero il tracciato. Mi piace correre ad Austin, ed è bello correre in un altro stato degli Usa".