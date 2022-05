F1, Leclerc: "Qui difficile sorpassare, fondamentale gestire gomme"

MIAMI - Le prove libere del venerdì valide per il Gran Premio di Miami hanno lasciato Charles Leclerc con buone sensazioni. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso in seconda posizione le FP2, ma soprattutto è stato il migliore nella simulazione del passo gara. "È stata una giornata positiva. Ci siamo dedicati alla ricerca del passo, e abbiamo imparato parecchio sul circuito. È un circuito impegnativo, ma molto bello da guidare. Siamo riusciti a completare il programma effettuando tutte le prove che avevamo pianificato. I piloti sembrano tutti vicini tra loro, quindi ci sono i presupposti per un weekend interessante", le sue parole al termine delle FP2. Leclerc ha poi aggiunto: "I sorpassi saranno complicati, perché c'è molto grip nella traiettoria ideale e poco fuori. In più l'asfalto è molto aggressivo con le gomme, la loro gestione potrà fare la differenza in gara".