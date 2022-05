F1, Ralf Schumacher su Mick e Steiner: "Incompatibili caratterialmente"

ROMA - Spunta qualche crepa dopo un ottimo avvio di stagione. La Haas ha sofferto nell'ultimo Gran Premio di Miami, soprattutto per via del contatto tra Mick Schumacher e Sebastian Vettel, che non è affatto piaciuto al team principal Gunther Steiner : “Mick e Steiner sono incompatibili dal punto di vista caratteriale, un tipo esteriormente duro come Kevin Magnussen si adatta meglio a Steiner - ha affermato Ralf Schumacher a f1insider.com -. Certo è che rimane estremamente fastidioso l’episodio avvenuto con Vettel, perché è costato punti, ma la cosa importante è che Mick abbia avuto comunque un ottimo weekend. È stato costantemente più veloce del suo compagno di squadra, e ha creato le basi per finire a punti con le sue forze”.

Le parole di Steiner

Steiner, infatti, non ha nascosto il suo rammarico per i punti persi negli Stati Uniti: "Siamo riusciti a recuperare dopo una qualifica non buona, ma a 10 giri dalla fine c'è stato baratro. È solo colpa nostra. Tutto è svanito e le auto hanno riportato danni. Non sono io il pilota, ma dobbiamo affrontare questa situazione. Non ho ancora parlato con Mick, manon possiamo perdere punti in questo modo", il suo commento dopo la gara.