F1, Wolff: "Verstappen favorito su Leclerc, ha la macchina più veloce"

ROMA - Toto Wolff è sicuro: il favorito per il Mondiale Piloti 2022 di Formula 1 è Max Verstappen , davanti anche a Charles Leclerc . Il team principal della Mercedes , team che quest'anno sta raccogliendo molto meno di quanto sperato, e al momento ha un grande ritardo su Ferrari e Red Bull . "L’anno scorso Verstappen guidava un’auto più lenta della nostra e ha vinto il titolo - ha detto ai microfoni di "oe24" -. Ora invece ha a disposizione la monoposto più veloce e dunque tutto sarà più facile per lui. Il pronostico pende dalla sua parte ".

Le parole di Wolff

"Non abbiamo alzato bandiera bianca, sono trascorse solo cinque gare. Il mondiale può anche tornare a sorriderci, anche perché in termini di punti non siamo così indietro - ha aggiunto Wolff -. Barcellona sarà per noi interessante, perché abbiamo provato a febbraio. Ma dobbiamo essere realisti, siamo ancora la terza forza dietro Ferrari e Red Bull".