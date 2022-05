F1, Vips e Kubica in pista venerdì per le libere 1 del Gp di Spagna

ROMA - Juri Vips sarà in pista per la Red Bull nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. A rendere nota la decisione è proprio la scuderia di Milton Keynes sui propri canali ufficiali con la casa anglo-austriaca, così come la Williams, che sblocca dunque uno dei due slot obbligatori che la FIA ha voluto per permettere ai giovani piloti di emergere. "Sono così felice di poter condividere questa gioia con voi - ha detto l'estone sui propri canali social. Questo sarà il mio debutto in un weekend di Formula 1 e non so esprimere quanto io sia riconoscente verso la scuderia per l'opportunità che mi è stata data".