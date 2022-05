Diretta qualifiche F1 Gp Spagna: dove vederle in tv

BARCELLONA - Al via le qualifiche del Gran Premio di Spagna, sesta tappa stagionale del Mondiale Formula 1. Dopo le prime libere sul circuito di Barcellona, la Ferrari punta alla pole position con uno tra Charles Leclerc e Carlos Sainz. Stesso obiettivo anche per Red Bull e Mercedes. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 21 maggio alle ore 13:00, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche. La gara, invece, è in programma domenica 22 maggio alle ore 15:00, oppure in differita su TV8.