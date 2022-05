F1, Gp Monaco: Perez comanda le FP3, poi le Ferrari

MONTE CARLO - La terza e ultima sessione di prove libere per il Gp di Monaco, settimo appuntamento del mondiale F1, vede Sergio Perez davanti a tutti. Sale la tensione in vista delle qualifiche, e il testa a testa tra Ferrari e Red Bull è già spettacolare. Il messicano firma il tempo di 1:12.476, con Charles Leclerc a 41 millesimi; leggermente più staccato Carlos Sainz, terzo a +0.370. Quarto Max Verstappen. Appuntamento alle ore 16:00 con le qualifiche che definiranno la griglia in vista della gara di domani.