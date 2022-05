F1, Leclerc furioso col box a Monaco: "Che c***o avete fatto?"

MONTE CARLO - Colpo di scena nel Gp di Monaco: la Ferrari commette un grave errore, compromettendo la gara di Charles Leclerc. Ai box sbagliano la scelta nell'effettuare il secondo pit stop del monegasco, prima richiamandolo ma poi dicendogli di stare fuori, dopo essersi accorti del pasticcio. Infatti, in questo modo le due Red Bull hanno sopravanzato il monegasco, così come Carlos Sainz. Inequivocabile il team radio di Leclerc, che urla "No, no, no, che c***o avete fatto!?", con tanto di pugni sull'halo.