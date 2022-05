F1, Russell: "Consapevoli dei nostri limiti, ma vogliamo di più"

ROMA - Se Max Verstappen (125), Charles Leclerc (116) e Checo Perez (110) comandano la classifica piloti, anche George Russell, a 84 punti, può certamente dirsi soddisfatto. Al suo primo anno in Mercedes, il britannico sta mostrando la costanza di un veterano, una continuità che al momento nessun pilota della Formula 1 può vantare. Russell è infatti l'unico ad essersi sempre piazzato in top 5 di queste prime sette tappe di mondiale. "All'inizio è stato un po' frustrante con le condizioni meteo che erano impossibili - ha detto il britannico ai microfoni ufficiali del Circus - ma poi ce l'abbiamo fatta. È arrivata un'altra quinta posizione, ma per la prossima tappa è in arrivo dell'altro".