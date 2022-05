F1, Alonso: "Hamilton dietro? Non aveva gomme, non è un mio problema"

ROMA - Il Gran Premio di Monaco, settima tappa della Formula 1, è stato un trionfo di strategia per Fernando Alonso. Il due volte iridato, settimo al traguardo, ha infatti fatto volutamente crollare i suoi crono sul giro e spiega così a fine gara il perché: "Nessun problema con la macchina, ho avuto problemi con le gomme medie. C'era molto graining venerdì, quindi sapevo che dovevo prendermi cura delle gomme, altrimenti sarebbe stato un vero problema. Per questo ho curato le gomme per 15 giri e poi ho spinto per i restanti 15". "Lui non aveva le gomme per spingere. Non è un mio problema", ha aggiunto lo spagnolo su Hamilton, sempre dietro i suoi fumi di scarico per tutta la gara.