F1, Aston Martin. Krack: "Vogliamo proseguire con Vettel anche nel 2023"

ROMA – Il Mondiale 2022 di Formula 1 non è iniziato nel migliore dei modi per l'Aston Martin, che occupa attualmente il penultimo posto della classifica costruttori. In particolare, nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Sebastian Vettel, che a partire dal prossimo anno potrebbe lasciare spazio al suo connazionale e amico Mick Schumacher. A smentire tali voci ci ha pensato Mike Krack, team principal Aston Martin, che in un’intervista al canale RTL/ntv ha preso le difese del tedesco: “Vogliamo continuare con lui, tutto il resto lo valuteremo in futuro. Quando si ha un pilota come Seb l’obiettivo è tenerlo. E’ una persona positiva che ci spinge avanti, garantendo un misto di guida estrema ed esperienza. Se non vuole guidare? Nessuno si comporterebbe né guiderebbe in questo modo se non volesse farlo”.