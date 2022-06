F1, Toto Wolff: "Con questo budget cap stipendi a rischio"

ROMA - La Formula 1 si spacca sul budget cap . Il limite ai fondi delle scuderie sta creando non poche polemiche all'interno del Circus. In un'intervista ad "Autosport", il viennese ha infatti affermato: "Non vogliamo generare più profitto, vogliamo che i dipendenti possano ricevere gli stipendi concordati . Non si tratta di volere improvvisamente più soldi, ma le condizioni sono cambiate. Alcune squadre più piccole pensano che stiamo cercando di ottenere un vantaggio nei loro confronti, ma non è così. I nostri costi sono aumentati da 2,5 a 6,5 milioni di sterline , così come i costi di trasporto , da 2 a 6 milioni ".

L'ultimatum di Wolff

I piccoli team sono però contrari a questa deroga sul budget cap. Il team principal della Haas, Gunther Steiner, non vede di buon occhio questa concessione, ma l'austriaco potrebbe addirittura decidere di tagliare un team satellite per alleggerire i bilanci. McLaren, Williams e Aston Martin sono quindi sotto pressione e le parole di Wolff suonano come un aut-aut: "Fornire power unit non è più interessante come prima. Piuttosto vorrei due motori in meno in griglia e concentrarmi sullo svilutto. Anche i ricambi prodotti da noi hanno un costo: l'ideale sarebbe avere solo due team client".