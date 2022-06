F1, Bottas: "Se a Baku ci sarà il caos dobbiamo approfittarne"

ROMA - Manca sempre meno al Gran Premio dell'Azerbaijan e Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, piloti Formula 1 per l'Alfa Romeo, non vogliono certo sfigurare. Il finalndese peraltro può vantare anche una vittoria a Baku, quella firmata nel 2019 ai danni del suo ormai ex compagno di squadra in Mercedes, Lewis Hamilton. "A Baku ho sia ricordi piacevoli che brutti, spero di aggiungerne dei belli quest'anno – ha detto il finlandese. È fondamentale fare un fine settimana senza problemi, così potremo sfruttare il potenziale del nostro pacchetto. La gara può essere caotica e dobbiamo essere pronti a tutto".