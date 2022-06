F1, Hamilton: "Sarà dura, a Baku si va a muro per ogni errore"

ROMA - La Formula 1 riparte dal Gran Premio dell'Azerbaijan per una delle piste più intricate e difficili da decifrare, specie con le nuove monoposto . I piloti Mercedes si preparano a questa sfida, consapevoli delle difficoltà di Baku. Lewis Hamilton , sette volte campione del mondo, infatti afferma: "Gli angoli stretti, la velocità. Baku è simile a Monaco, ma il tracciato è molto più rapido . È un lungo circuito dove si può sorpassare. Arrivi agli angoli a più di 250 miglia allora e finisci subito a muro per ogni piccolo errore. Sarà dura ".

Le parole di Russell

La Mercedes in questa annata complicata si sta aggrappando alla costanza di George Russell, sempre in top 5 in queste prime sette tappe del mondiale. Il britannico è pronto a ripetersi anche a Baku, a patto che la W13 sia pronta per questo impegnativo tracciato: "Tanta velocità, poi il settore del castello. Baku è un circuito cittadino con alto rischio di finire a muro. La messa a punto della vettura sarà complicata perché si vuole potenza, ma anche bilanciamento. Come pilota vuoi entrambe le cose, ma non sarà semplice".