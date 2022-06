F1, Ben Sulayem: "Il Pride? Assicurare diversità è il mio obiettivo"

ROMA - Il Pride Month, a sostegno della comunità LGBT, vede tra i sostenitori anche la Formula 1. In prima linea, ad affermare la posizione del Circus, è stato il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che ha parlato sui social a pochi giorni dal primo Gran Premio di Giugno, in programma a Baku, in Azerbaijan: "Come pilota - scrive il numero uno della federazione - ho sempre creduto nello sport come catalizzatore del progresso nella società".