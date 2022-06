F1, Leclerc in pole position a Baku: seconda fila per Sainz

BAKU - Sarà Charles Leclerc a partire dalla pole position nel Gp dell’Azerbaijan 2022, ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari centra la sesta pole stagionale in quel di Baku, la quarta di fila. A completare la prima fila è un Sergio Perez in stato di grazia, che riesce a concludere davanti al compagno di squadra Max Verstappen (terzo). Quarta casella infine per Carlos Sainz, che non si migliora dopo il primo tentativo e deve accontentarsi della seconda fila. Quinto George Russell, che precede un buon Gasly ed il compagno di squadra Hamilton. Fuori nel Q2 entrambe le McLaren.