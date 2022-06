F1, Alonso nella storia: ora è lui il pilota più longevo in assoluto

ROMA - Dopo il Gran Premio dell'Azerbaijan, la Formula 1 ha un nuovo recordman. Fernando Alonso ha infatti superato Michael Schumacher nella classifica dei piloti più longevi del Circus. Il tedesco, che si è ritirato nel 2012, ha infatti iniziato a correre nel 1991: un'era ormai lontana. Un riconoscimento che proietta Alonso nella storia del motorsport per un pilota capace sempre di reinventarsi e di trovare in continuazione stimoli per fare della passione per le quattro ruote il proprio lavoro. Ieri, nella gara di Baku, il pilota di Oviedo ha festeggiato questa ricorrenza con l'ennesimo piazzamento a punti. Niente male affatto per un pilota che conta ormai quasi 41 anni.