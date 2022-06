F1, Wolff: "Hamilton potrebbe saltare la tappa in Canada"

ROMA - Lewis Hamilton potrebbe non essere in griglia per il Gran Premio del Canada. Lo conferma alla stampa Toto Wolff, team principal della Mercedes che afferma: "Se Hamilton potrebbe saltare il Gp di Montreal? Decisamente sì". A rivedere le immagini immediatamenter successive al Gp dell'Azerbaijan, di vede Lewis Hamilton toccarsi più volte la schiena dolorante dopo la concreta quarta piazza di Baku. Ora il programma c'è la trasferta a Montreal e il fisico di Hamilton potrebbe non reggere un doppio appuntamento in Formula 1 così impegnativo.