Da Tuttosport il videocommento di Bramardo:« Le rotture Ferrari, Leclerc è forte...»

TORINO - I guai della Ferrari, il ritiro di Leclerc a Baku, il ritorno del Sud Africa. Questo e altro direttamente dalla redazione di Tuttosport con Paolo Bramardo. Partiamo dal guai dell’Azerbaigian: «Come era ipotizzabile, si è rotta la turbina, si è rotto il motore. In Canada, la Rossa pensa di montare un motore nuovo con una turbina vecchia per non incorrere in penalità. Ovviamente, la priorità ora è capire i motivi dei cedimenti». I tifosi della Ferrari sono molto delusi dopo le ultime gare. Si chiedono anche se Leclerc valga Verstappen. «Assolutamente sì. Lo dimostrano i risultati, le pole a ripetizione, il divario con gli altri piloti di F1: Charles e Max sono i due più forti del mondo, per distacco». Si parla anche di F1 in Sud Africa, tornano i ricordi. «Trent’anni fa ho visto l’ultima gara, nel ’93, in quota: adesso non creerà più problemi, l’altitudine. Erano anni di F1 più avvincente, anche se nel ’92 Mansell vinse le prime 5 con una Williams straordinaria e ipotecò il titolo già ad agosto…». E la storia continua…