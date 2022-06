F1, ufficiale: Gp d'Australia rinnovato fino al 2035

ROMA - La Formula 1 rende noto oggi che l'accordo per il Gran Premio d'Australia è stato rinnovato. La gara al circuito dell'Albert Park, quest'anno vinta da Charles Leclerc su Ferrari, sarà in calendario fino al 2035. In questo nuovo contratto sono inserite anche la Formula 2 e la Formula 3, che correranno in terra australiana a partire dal 2023. L'edizione appena trascorsa del Gp d'Australia ha registrato oltre 419.000 presenze lungo tutto il weekend, segnando il primato dell'evento sportivo più seguito nella storia del paese.