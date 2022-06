F1, Gp Canada: Sainz dietro a Verstappen nelle libere 3, quinto Leclerc

MONTREAL - E' di Max Verstappen il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio del Canada, valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. L'olandese, sul circuito di Montreal, firma il crono di 1:15.158 e precede la Ferrari di Carlos Sainz. Terza posizione per la Alpine di un ottimo Fernando Alonso, che precede l'altra Red Bull di Sergio Perez. L'altra Rossa di Charles Leclerc chiude con il quinto tempo dopo la sostituzione di power unit, senza cambiare per ora il turbo che porterebbe a dieci posizioni di penalità in griglia.