F1, Horner: "Non è colpa delle regole se la Mercedes ha porpoising"

ROMA - La Red Bull sta dominando in questo tratto di Formula 1 . Max Verstappen fa volare la scuderia anglo-austriaca, ma nei pensieri di Christian Horner , intervenuto a "Motorsport", c'è la Mercedes e il suo porpoising. "So che altri piloti si sono lamentati. I nostri non hanno mai accusato i saltellamenti, mai avuto questi problemi. La Mercedes è molto rigida e credo che il problema sia il loro concetto di vettura , più che di regolamento tecnico. Se la vettura costituisce un pericolo il team può non schierarla. Oppure prende bandiera nera ", ha rimarcato il britannico.

Le parole di Horner

Il capitolo porpoising ha spinto la FIA a deliberare una linea guida per arginare questo fenomeno. La direttiva è ancora poco chiara e i team sono chiamati a partecipare al processo di individuazione di una formula scientifica. In secondo tirante (nella foto sopra), installato dalla Stella a tre punti solo per venerdì per ancorare la W13, ha infastidito le scuderie: "L'introduzione del secondo tirante è stata irritante. La questione deve essere discussa in un forum tecnico, che è apertamente orientato a risolvere i problemi di una squadra che è stata l'unica a presentarsi in Canada con il problema. Dubito che l'anno prossimo saremo qui a parlare di rimbalzi, anche se i regolamenti dovessero rimanere gli stessi", ha pronosticato lo stratega della Red Bull.