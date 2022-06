F1, razzismo su Twitch: Juri Vips sospeso dalla Red Bull

ROMA - La Red Bull ha sospeso "con effetto immediato" Juri Vips da tutti i suoi ruoli. La casa di Milton Keynes ha annunciato un'investigazione sul pilota estone, protagonista in Spagna del turno di libere di Formula 1 , che stava giocando con gli amici in diretta streaming sulla piattaforma Twitch. Gli utenti all'ascolto si sono subito accorti prima del rifiuto di indossare un cappellino rosa perché "da gay" e poi dell'espressione razzista utilizzata dallo stesso 21enne di Tallinn. La Red Bull, nel comunicato che accompagna la decisione su Vips, sottolinea la sua " politica di tolleranza zero per il linguaggio o il comportamento razzista ".

La difesa di Vips

"Voglio scusarmi senza riserve per il linguaggio offensivo da me usato durante una diretta. Queste espressioni sono inaccettabili e non riflettono i valori e i principi che sostengo. Mi pento profondamente delle mie azioni, non è questo l'esempio che voglio dare. Collaborerò a pieno con l'inchiesta". Così Juri Vips sulle sue bacheche social. La sua carriera però è a rischio dopo questo episodio e per lui la stagione Formula 2 finisce qui.