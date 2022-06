F1, Horner: "Almeno cinque scuderie supereranno il budget cap"

ROMA - La Formula 1 si trova nelle ultime settimane ad affrontare un'accesa discussione riguardo al budget cap , il limite di spesa dei team attualmente fissato a 140 milioni. A fronte di questo e dei numerosi imprevisti in pista, le scuderie corrono il pericolo di superare questa soglia, come afferma Christian Horner , team principal della Red Bull, ai microfoni di "Sky Sports": "La FIA deve affrontare questa situazione oltre il nostro controllo, altrimenti almeno la metà dei team andrà oltre il budget cap ".

No al mondiale a tavolino

"La progettazione della vettura è sotto il tuo controllo – precisa il numero uno del box Red Bull – ma non possiamo controllare l'inflazione. Nel Regno Unito si prevede un aumento dei prezzi dell’11% e questo ha un effetto diretto sul nostro personale, sulle materie prime e sui costi dell'energia". Infine l'appello affinché si faccia qualcosa per scongiurare il peggio: "Non vogliamo un campionato deciso in tribunale a Parigi, abbiamo sei mesi per affrontare la questione, dobbiamo agire subito. Tagliare due o trecento dipendenti non mi sembra una soluzione. Dobbiamo risolvere questo problema: nessuno poteva prevedere questo scenario”.