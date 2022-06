F1, Ocon annuncia novità a Silverstone: "Puntiamo alle Mercedes"

ROMA - Grazie alla considerevole mole di aggiornamenti delle ultime settimane, l'Alpine ha migliorato sensibilmente le proprie prestazioni. La scuderia francese, come la maggior parte dei team, ha portato le novità più consistenti a Barcellona, ma anche in Azerbaijan e in Canada sono arrivati ritocchi importanti, e in vista del prossimo weekend di Formula 1 a Silverstone non sembra fermarsi con gli investimenti, in barba al budget cap che ha già portato alcuni team a rallentare lo sviluppo di nuove componenti. Un lavoro intenso, riconosciuto da Esteban Ocon, che intervistato da Motorsport.com ha dichiarato: "Abbiamo un po’ di aggiornamenti in arrivo, per cui dovremmo fare un bel passo avanti. Le aspettative sono alte, sarà una bella settimana di lavoro intenso, a partire dal martedì con il simulatore, e speriamo di ottenere una buona performance. Questi continui aggiornamenti sono incoraggianti, il team sta lavorando molto per portare le novità in anticipo rispetto a quanto avevamo pianificato".