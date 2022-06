F1, Hamilton sul razzismo: "Cambiare mentalità retrograde"

ROMA - Lewis Hamilton scende in campo sui social per commentare l'episodio odierno che lo riguarda da vicino. Nelson Piquet, a novembre, ha parlato in un'intervista del sette volte campione del mondo, rivolgendosi a lui con un insulto razzista. "Vamos focar em mudar a mentalidade". Il pilota Mercedes lo scrive in brasiliano, lingua madre di Piquet, affinché il messaggio arrivi forte e chiaro: "Concentriamoci sul cambiamento della mentalità". L'indignazione sui social intanto continua a montare e anche la Formula 1 si è schierata con il britannico.