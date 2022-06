F1, Leclerc appoggia Hamilton: "La sua gentilezza sia un modello per tutti"

ROMA - Tutti dalla parte di Lewis Hamilton . La Formula 1 fa scudo sul britannico dopo le parole razziste di Nelson Piquet sul sette volte campione del mondo. Charles Leclerc della Ferrari ha infatti scritto sui social: "Conosco Lewis da quando sono arrivato in F1 ed è sempre stato molto rispettoso con me e con chiunque incontrasse. Questi valori dovrebbero essere lo standard per tutti . I commenti su Hamilton non devono essere tollerati e dovremmo continuare a spingere per uno sport più diversificato ed inclusivo. Abbiamo bisogno di rimuovere gli atteggiamenti discriminatori e il linguaggio razzista in ogni sua forma non solo nel nostro sport, ma anche nella società ".

Solidarietà dagli altri piloti

"Solo rispetto per Lewis Hamilton - scrive invece il pilota Mercedes George Russell. - Ha fatto più lui per il nostro sport che ogni altro pilota, e non solo in pista. È inaccettabile che lui e altri ancora siano oggetto di questi comportamenti. Dobbiamo schierarci contro ogni forma di discriminazione". "A fianco di Hamilton contro ogni forma di pregiudizio", le parole del rookie Guanyu Zhou in Alfa Romeo. Mentre Ocon afferma: "Quando è troppo è troppo. Hamilton è sempre stato rispettoso e leale e dobbiamo essere orgogliosi che in prima linea a difendere l'inclusività nel motorsport ci sia lui. Lo sport sia un posto migliore per tutti". Tra i team a esprimere vicinanza per Hamilton c'è anche la McLaren che scrive: "Il razzismo deve esssere eliminato ed è responsabilità comune unirsi per rimuoverlo".