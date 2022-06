Paulo Coelho accusa Piquet: "L'autista del peggior presidente nella storia del Brasile"

ROMA - Per la vicenda Piquet contro Hamilton scende in campo anche Paulo Coelho, scrittore e poeta brasiliano . Il ritratto che l'autore di fama mondiale dà dell'ex pilota di Formula 1 è impietoso. Scrive infatti sui social: " Caro Lewis Hamilton, Piquet è al momento l’autista del peggior presidente della storia del Brasile . Le sue frasi razziste dimostrano il disperato bisogno di tornare sotto i riflettori. Mi scuso a nome del popolo brasiliano, che ti rispetta e ti ama ". Altro messaggio di solidarietà per Lewis Hamilton , vittima di frasi razziste pronunciate da Nelson Piquet , brasiliano e vincitore di tre mondiali negli anni Ottanta.

Piquet e Bolsonaro

Lo scrittore di fama mondiale ricorda a Hamilton che il Brasile gli è amico. Non molto tempo fa, infatti, il parlamento di Brasilia ha conferito la cittadinanza onoraria al pilota Mercedes, da sempre ammiratore di Ayrton Senna. Ciononostante, il commento di Piquet è sintomo di quanto ci sia ancora tanta strada da fare per correggere atteggiamenti retrogradi. Per quanto riguarda poi la questione del Piquet autista, Coelho fa riferimento a quanto accaduto il 7 settembre scorso, Festa dell'Indipendenza in Brasile, quando Piquet ha guidato la Rolls Royce presidenziale con Jair Bolsonaro a bordo.